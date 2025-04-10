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Фигуристка Загорски: рада за Кагановскую, что нашла нового партнёра, и у них всё хорошо

Фигуристка Загорски: рада за Кагановскую, что нашла нового партнёра, и у них всё хорошо
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Бывшая российская фигуристка Тиффани Загорски рассказала о своих впечатлениях от танцоров победителей Гран-при России Василисы Кагановской/Максима Некрасова.

— Одна из новых пар — Кагановская/Некрасов. Они уже обыгрывали Худайбердиеву/Базина в ритм-танце на одном из этапов Гран-при и приблизились к лидерам. Что ты думаешь по поводу такого быстрого взлета в танцах?
— Я ещё не видела их вживую, поэтому не особо могу оценить. Но когда то, что вы показываете на льду, выглядит хорошо, это невозможно не оценить. Если судьи дают им высокие оценки, это значит, что они хорошо работают и справляются со своей работой. И это классно.

Я следила за Василисой, когда она ещё каталась с Валерой (Ангелополом – прим. “Чемпионат”). Поэтому я за неё очень рада: за её карьеру, за то, как она выросла. Мне нравилось, как она каталась по юниорам. Поэтому мне очень приятно видеть, что она нашла нового партнера, и у них всё хорошо, — сказала Загорски в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Натальей Боку.

В нынешнем сезоне, который для дуэта стал первым в таком составе, Кагановская и Некрасов также стали четвёртыми на чемпионате России.

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