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Фигуристка Загорски — о завершении карьеры: немного скучаю, но жизнь продолжается

Фигуристка Загорски — о завершении карьеры: немного скучаю, но жизнь продолжается
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Бывшая российская фигуристка Тиффани Загорски, выступавшая в танцах на льду в дуэте с Джонатаном Гурейро, ответила, жалеет ли она о завершении спортивной карьеры.

— Не посещает ли тебя мысль, что вы зря закончили карьеру, потому что на данный момент вы бы были, в принципе, в лидерах?
— Когда я смотрю на всё сейчас, то думаю, что мы могли бы даже поменять страну, как Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Или же продолжать кататься за Россию. Конечно же, есть мысли, а если бы… В жизни мы часто делаем выбор и думаем, что на тот момент он был правильным. Иногда, когда я смотрю соревнования, у меня возникает чувство, что я хотела бы снова кататься в красивом костюме, чувствовать лёд.

Но сейчас у меня открываются новые возможности, жизнь продолжается. Я всем очень довольна на данный момент. Поэтому 50 на 50. Можно сказать, что немного скучаю. Я очень мало говорила про своё здоровье после окончания карьеры, но у меня было много тяжёлых моментов. Не знаю на 100%, могла бы я сейчас физически выступать на таком уровне, который у меня был раньше. Я перенесла менингит и только позднее поняла, насколько сильные у меня были последствия, — сказала Загорски в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Натальей Боку.

Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро завершили карьеру в июне 2023 года.

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