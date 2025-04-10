Фигуристка Загорски высказалась об отстранении россиян от международных турниров

Бывшая российская фигуристка Тиффани Загорски, выступавшая в танцах на льду в дуэте с Джонатаном Гурейро, высказалась об отстранении россиян от международных турниров. Это случилось в 2022 года из-за ситуации на Украине.

— Российские фигуристы сейчас не участвуют в международных турнирах. А что ты думаешь про отстранение?

— Это очень сложная тема. Есть много причин, почему это произошло. Случился скандал на Олимпиаде, также очень многое происходит в других странах. И я понимаю, почему ISU принял такое решение. С другой стороны, с точки зрения фигуриста, спортсмена, есть мысль, что это не должно затрагивать чемпионат мира или Олимпиаду. Смысл Игр в том, что мы должны все вместе выступать друг против друга, никто не должен быть отстранен.

И даже когда Олимпиады проходили во время войны, страны, которые участвовали в конфликтах, всё равно принимали в участие в играх. Я не влияю на политику, а просто говорю своё мнение по поводу фигуристов. Мне важно, чтобы у всех была возможность выступать друг против друга. Уже очень много лет русские не катаются на международных соревнованиях. И я понимаю, что это для них фрустрация — они очень хотят выйти. Конечно, это была одна из причин, почему мы решили закончить карьеру. Когда ты уже почувствовала на вкус, что такое международный старт, но теперь этого уже нет, то очень сложно сказать себе: окей, я буду только на домашних соревнованиях.

Когда я переходила из сборной Франции в Россию, первое время мы катались только внутри страны, два-три года. Это, конечно, круто, но … Да, мы съездили на соревнования, окей. Но нет такого чувства: вау, мы соревнуемся со всем миром. Это совсем другое. Я просто всем желаю позитива. Мы не знаем, когда что-то изменится. Нужно сохранять мотивацию, если вы любите то, что делаете. Внутри России или на международном старте — вы должны получать удовольствие от соревнований. Это важно, — сказала Загорски в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Натальей Боку.