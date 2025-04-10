Загорски — о возвращении Сизерона с новой партнёршей: это, конечно, шок

Бывшая российская фигуристка Тиффани Загорски высказались о возвращении олимпийского чемпиона — 2022 Гийома Сизерона с новой партнёршей, Лоранс Фурнье-Бодри.

— Олимпийский чемпион Гийом Сизерон объявил о возвращении в спорт с новой партнершей Лоранс Фурнье-Бодри. Они будут кататься за Францию. Как ты думаешь, что у них получится, может, ты с ними об этом говорила?

— Я думаю, что это будет очень интересно. Гийом много лет катался с Габриэлой, и мы все так привыкли видеть их только вместе. Но Лоранс тоже очень хорошая фигуристка, которая попала в не очень хорошую ситуацию, где её партнер больше не может выступать. Так как они с Гийомом лучшие друзья в жизни, для них это было логично. Но для всех остальных это конечно шок.

Гийом выступал 3 года в шоу, он катался. Но возвращаться на соревнования очень тяжело. К старту Олимпиады они будут кататься вместе чуть больше года — это небольшой срок, чтобы скататься. Лоранс большую часть жизни каталась не во Франции, вероятно, у неё другая техника. И нужно будет очень много работать. Я даже не знаю, как это будет выглядеть. Но, конечно, это очень интересно!

Но мое личное мнение — если Гийом чувствует, что хочет ещё кататься и ему это нравится, пусть он это делает. Сизерон очень хороший фигурист. И я желаю им удачи, — сказала Загорски в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Натальей Боку.

Ранее Сизерон выступал в паре с Пападакис. Их последнее выступление состоялось в марте 2022 года на чемпионате мира во французском Монпелье, а в декабре 2024 года фигуристы объявили о завершении карьеры.

Отметим, что Фурнье-Бодри до этого выступала за Канаду вместе с Николаем Сёренсеном, которого осенью 2024 года отстранили от соревнований за «сексуальное насилие». Фурнье-Бодри и Сёренсен тоже участвовали в Олимпийских играх — 2022, там они заняли девятое место.