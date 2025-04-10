Загорски — о том, как вдохновила Трусову: Саша сказала, что ей нравятся мои волосы

Бывшая российская фигуристка Тиффани Загорски высказалась о том, что именно она могла вдохновить серебряного призёра Олимпийских игр Александру Трусову (Игнатову) на окрашивание в рыжий. Отметим, что сейчас обе спортсменки поменяли цвет волос — стали блондинками.

– Ты запомнилась своей яркой стрижкой. Говорят, что именно ты была тем человеком, кто, возможно, вдохновил Сашу Трусову покраситься в ярко-красный. Можешь рассказать эту историю?

— Да, конечно. Мы с Сашей жили в одном номере в Новогорске на сборах перед чемпионатом мира — 2021. И мы как-то общались с ней по поводу волос. В какой-то момент она сказала, что ей очень нравятся мои волосы. Также Саша сказала, что думала тоже покраситься в какой-нибудь цвет. Я ей рассказала, что есть такие краски, которые держатся не очень долго. Так можно просто попробовать, как это будет выглядеть. Ей эта идея очень понравилась. Потом через две-три недели после чемпионата мира она прислала мне свою фотографию с рыжими волосами.

– Сейчас Саша блондинка, как и ты, и вам обеим очень идёт. Может, на этот цвет ты тоже её вдохновила?

– (Смеётся.) Да, смешно! Приятно такое совпадение, будто мы следим друг за другом. И да, ей очень идёт, — сказала Загорски в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Натальей Боку.