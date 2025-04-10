Акатьева — о настрое на следующий сезон: всё от себя зависящее буду стараться делать

Российская фигуристка Софья Акатьева высказалась об участии в шоу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, а также поделилась настроем на следующий сезон.

«Программа на шоу «Чемпионы на льду». Образ новый для меня, никогда не пробовала что-то такое страстное и интригующее. С тренерами решили попробовать, мы — артисты, нужно разнообразие. Хотела бы что-то такое в соревновательных программах? Посмотрим.

Какой настрой на следующий сезон? Сделаю всё, чтобы выступать в следующем сезоне. Сейчас тренируюсь, понятно, что загадывать рано. Всё от себя зависящее буду стараться делать.

Когда будем ставить программы на новый сезон? Сезон начинается в июне, как обычно, тогда уже и будем ставить программы, думаю, у тренеров уже есть какие-то идеи», — передаёт слова фигуристки корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.