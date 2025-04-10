Туктамышева — об Овечкине: великий спортсмен, он ещё не один рекорд побьёт

Чемпионка мира и Европы 2015 года российская фигуристка Елизавета Туктамышева поздравила капитана «Вашингтон Кэпиталз» российского хоккеиста Александра Овечкина с установлением нового, исторического рекорда по голам в НХЛ.

«Следила ли за достижениями Овечкина? Он великий спортсмен, это ещё не конец, думаю, что он ещё не один рекорд побьёт. Здорово, что наш русский спортсмен делает такую революцию в хоккее.

Встала бы с ним в пару в «Ледниковом периоде»? Конечно, да, как не встать (улыбается)?» — передаёт слова Туктамышевой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Напомним, в матче «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Айлендерс», состоявшемся 6 апреля, Овечкин забросил 895-ю шайбу и тем самым отодвинул канадца Уэйна Гретцки на второе место (894).