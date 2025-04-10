Туктамышева — о «Русском вызове»: столько усилий ни к одной программе не прикладывала

Чемпионка мира и Европы 2015 года российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, как готовилась к турниру шоу-программ «Русский вызов», на котором она заняла третье место.

«Номер на «Русский вызов» — это было что-то новое. Я волновалась, необходимо было выучить много рук, было намного больше деталей, за которыми нужен был серьёзный контроль. Хоть я и раньше каталась с атрибутами, с перчатками — самое сложное. Столько усилий ни к одной программе не прикладывала. Перчаток много, по четыре на каждую руку.

Приятно, что номер смогли прочитать, я рассчитывала на то, что наши труды будут замечены. Очень много человек принимали участие в создании этого номера», — передаёт слова Туктамышевой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.