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Алина Загитова объяснила, почему решила покраситься в фиолетовый

Алина Загитова объяснила, почему решила покраситься в фиолетовый
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Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, чемпионка мира 22-летняя российская фигуристка Алина Загитова высказалась о том, что недавно перекрасила волосы в фиолетовый цвет.

«Хочется увидеть себя разной. Не зацикливаться на одном образе. Я всем зрителям хочу пожелать, чтобы они всегда пробовали. Если не получится с первого раза, получится с 10-го.

С новым цветом волос — на вкус и цвет. Как говорится, всем не угодишь. Наверное, все боятся краситься и порицают это. Красьтесь, радуетесь жизни и создавайте что-то новое», — передаёт слова Загитовой корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.

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