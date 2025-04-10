«Можно кататься на попе». Алина Загитова рассказала, почему любит шоу больше соревнований

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, чемпионка мира 22-летняя российская фигуристка Алина Загитова объяснила, почему выступать в шоу ей нравится больше, чем на соревнованиях.

«Здесь можно делать всё. Кататься на попе и на животе. На соревнованиях ты за это получишь дедакшен. И свет арены здесь другой.

Очень почётно закрывать такое большое мероприятие, как шоу Этери Тутберидзе. Спасибо тренерам. Вдвойне волнующе. Я всегда очень сильно нервничаю перед выходом на лёд. Прокручиваю в голове всё. Я рада, что вроде бы мне удалось передать атмосферу аэробики всем зрителям», — передаёт слова Загитовой корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.