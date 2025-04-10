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Загитова — о кастинге на её шоу «Ассоль»: подались 150 человек. Многим нужен этот шанс

Загитова — о кастинге на её шоу «Ассоль»: подались 150 человек. Многим нужен этот шанс
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Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, чемпионка мира 22-летняя российская фигуристка Алина Загитова рассказала, как проходит кастинг на её новое ледовое шоу — рок-мюзикл на льду «Ассоль», премьера которого пройдёт в Санкт-Петербурге в июне.

«Сегодня пришли ещё заявки, которые мы с командой уже активно обрабатываем. Подавались более 150 человек. Не только фигуристы, но и другие артисты. Есть много талантливых людей в нашей стране, которым нужен этот шанс. Поверить в них. И тогда, может быть, мы скоро узнаем новые имена», — передаёт слова Загитовой корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.

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