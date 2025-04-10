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Глейхенгауз объяснил, почему «были конфузы» на шоу Тутберидзе в Москве

Глейхенгауз объяснил, почему «были конфузы» на шоу Тутберидзе в Москве
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Заслуженный тренер России Даниил Глейхенгауз, работающий в штабе Этери Тутберидзе, рассказал, как настраивает своих спортсменов перед стартом на соревнованиях или шоу.

— Как вы настраиваете фигуристов перед прокатом? На соревнования и на шоу.
— К каждому у нас свой подход. Не буду прямо раскрывать секретов. Но это слова. У каждого они разные, свои. Особо нет технических моментов. На самом деле нужно просто в расслабленной, спокойной атмосфере поговорить со спортсменом. Потому что нервы и так на соревнованиях запредельные. Поэтому подержались за руки, проверили дыхание, попрыгали на зубчиках — и отправляем в бой. А на шоу… Вот сегодня в первом отделении, видимо, не настроили никого, поэтому были конфузы, — передаёт слова Глейхенгауза корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.

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