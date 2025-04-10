Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Мозалёв — о номере под «Чёрный бумер»: всё вместе — и гопник, и водила

Мозалёв — о номере под «Чёрный бумер»: всё вместе — и гопник, и водила
Аудио-версия:
Комментарии

Фигурист Андрей Мозалёв высказался о номере под песню «Чёрный бумер» на шоу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

«Во-первых, это была идея Этери Георгиевны и Даниила Марковича. Для меня это что-то новое. Когда они предложили, я, конечно, был в шоке, потому что такого никогда особо не катал. Это новый опыт, мне нравится. Играю роль гопника или водилы? Всё вместе — и гопник, и водила.

Насколько мне это близко? Ну, бумера у меня пока нет (смеётся). Я кайфую, это самое главное. Сам номер классный и позитивный, мне нравится, катаю с удовольствием. Такой же номер на соревновательную программу? Мне уже предлагали. Говорят: «Ты прыгаешь показательно лучше, чем в программе. Давай тебе из этого сделаем программу».

О следующем сезоне пока не думали, это позже. Новые прыжки? Вспоминаю и надеюсь, что покажу в следующем сезоне. Надеюсь, всё получится. Костюмчик? Думал на рынок сходить, но у меня нет времени куда-то идти, поэтому заказал в интернет-магазине. Жарко, но когда катаю, нормально», — передаёт слова Мозалёва корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

Материалы по теме
Загитова — о кастинге на её шоу «Ассоль»: подались 150 человек. Многим нужен этот шанс
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android