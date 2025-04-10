Мозалёв — о номере под «Чёрный бумер»: всё вместе — и гопник, и водила

Фигурист Андрей Мозалёв высказался о номере под песню «Чёрный бумер» на шоу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

«Во-первых, это была идея Этери Георгиевны и Даниила Марковича. Для меня это что-то новое. Когда они предложили, я, конечно, был в шоке, потому что такого никогда особо не катал. Это новый опыт, мне нравится. Играю роль гопника или водилы? Всё вместе — и гопник, и водила.

Насколько мне это близко? Ну, бумера у меня пока нет (смеётся). Я кайфую, это самое главное. Сам номер классный и позитивный, мне нравится, катаю с удовольствием. Такой же номер на соревновательную программу? Мне уже предлагали. Говорят: «Ты прыгаешь показательно лучше, чем в программе. Давай тебе из этого сделаем программу».

О следующем сезоне пока не думали, это позже. Новые прыжки? Вспоминаю и надеюсь, что покажу в следующем сезоне. Надеюсь, всё получится. Костюмчик? Думал на рынок сходить, но у меня нет времени куда-то идти, поэтому заказал в интернет-магазине. Жарко, но когда катаю, нормально», — передаёт слова Мозалёва корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.