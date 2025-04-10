Глейхенгауз ответил, с кем ему больше понравился номер — с Загитовой или с Медведевой

Заслуженный тренер России Даниил Глейхенгауз рассказал, с кем ему больше понравилось катать номер на шоу Этери Тутберидзе — с Алиной Загитовой или с Евгенией Медведевой.

«После того как все прошлые годы мы катали открытие, я сейчас огромное удовольствие получаю от совместных номеров и с Женей, и с Алиной. В прошлые года открытие шло две или три минуты. И человеку, который уже давно закончил со спортом, это тяжело. Одно дело, когда ты просто ставишь программы или элементы. Ты всё равно это всё делаешь моментами. А безостановочно кататься по льду — это уже супертяжело.

И когда мы каждый год начинали готовиться к шоу, я за неделю — за две начинал кататься и накатывать открытия. Самое сложное было в прошлом году. Я делал с каждым из спортсменов элемент, который ассоциировался с ними. Мне каждый раз надо было останавливаться, разгоняться, останавливаться, разгоняться. И первые два города я думал, что умру прямо на льду.

С кем мне понравился номер больше — с Женей или с Алиной? Со всеми, у меня неплохо получается перевоплощаться. Я был органичен и в роли дьявола, и в роли охранника», — передает слова Глейхенгауза корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.