«Он уже начал разлагаться». Глейхенгауз оценил решение Квителашвили возобновить карьеру

Заслуженный тренер России Даниил Глейхенгауз, работающий в штабе Этери Тутберидзе, высказался о решении грузинского фигуриста Мориса Квителашвили временно возобновить карьеру.

— Как оцените решение Мориса возобновить спортивную карьеру? Сложно ли ему будет?

— Он уже начал разлагаться. Да он сам сказал, что у него всё болит. Я даже не представляю, как он это сделает. Ему огромное уважение. Я вот подумал, что это то же самое, что вот я решил бы вернуться в спорт три года назад. Если бы мне сказали, что мне надо будет катать целиком произвольную программу или прыгать четверные прыжки, я бы на это не пошёл. Прыжки он уже восстановил. Но самое сложное — соединить всё это вместе. Все вращения, принять во внимание новые правила. Кроме как «с богом», я ничего не скажу, — передаёт слова Глейхенгауза корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.