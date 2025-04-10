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Глейхенгауз объяснил, почему в последние годы стал ставить меньше программ

Глейхенгауз объяснил, почему в последние годы стал ставить меньше программ
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Заслуженный тренер России Даниил Глейхенгауз, работающий в штабе Этери Тутберидзе, признался, что сейчас ставит меньше программ, чем ранее.

«На самом деле, сейчас не так много программ ставим. Раньше было намного больше. Чтобы вдохновение не пропало, сейчас стараемся меньше ставить и более штучно подходим к каждой программе.

Я черпаю вдохновение в любом месте, где нахожусь. Стараюсь свободное место проводить с пользой. Смотреть фильмы и сериалы, слушать бесконечно музыку, ходить в театр. Где есть возможность — почерпнуть информацию, я там. И в момент, когда понимаю, что мне нужно программу новую придумать, я начинаю вспоминать всё. И в связи с этими мыслями я начинаю думать, какая музыка к ним подходит. И так постепенно, в течение всего сезона собираются идеи и образы, которые мы уже ставим.

Рекорд по постановке программы — три-четыре часа. Антирекорд — дня три-четыре. С парами иногда ставим по недели, по две», — передаёт слова Глейхенгауза корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.

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