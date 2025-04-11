Туктамышева меняла перчатки, Загитова раздевала Глейхенгауза. Яркие фото шоу Тутберидзе

10 апреля в Москве во дворце спорта «Мегаспорт» состоялось ледовое шоу в рамках весеннего тура команды Этери Тутберидзе. Кроме подопечных знаменитого тренера, в представлении принимали участие гости. Фигуристы показали как соревновательные программы минувшего сезона, так и показательные номера, в том числе специально поставленные для этого тура.

Лучшие кадры с ледового шоу команды Этери Тутберидзе — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

В шоу команды Этери Тутберидзе в Москве приняли участие Екатерина Стоцкая, Арсений Федотов, Софья Акатьева, Андрей Мозалёв, Елизавета Туктамышева, Даниил Самсонов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Пётр Гуменник, Аделия Петросян, Морис Квителашвили, Алиса Двоеглазова, Дарья Садкова, Евгений Семененко, Евгения Медведева, Татьяна Волосожар и Максим Траньков, Алина Загитова и Даниил Глейхенгауз.