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РУСАДА с начала года протестировало больше фигуристов, чем USADA

РУСАДА с начала года протестировало больше фигуристов, чем USADA
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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) протестировало с начала года больше фигуристов, чем коллеги из Американского антидопингового агентства (USADA), сообщает ТАСС.

Всего с начала года РУСАДА протестировало 52 российских фигуриста. Среди наиболее тестируемых оказался Марк Кондратюк. Он уже трижды сдавал допинг-пробы в этом году. По два раза проходили допинг-тестирование следующие фигуристы: Арсений Федотов, Анна Фролова, Александр Галлямов, Анастасия Мишина, Софья Муравьёва, Аделия Петросян, Дмитрий Алиев, Александра Бойкова, Иван Букин, Алина Горбачёва, Петр Гуменник, Дмитрий Козловский, Лев Лазарев, Глеб Лутфуллин, Александра Степанова и Николай Угожаев (все — по два раза). По одному тесту в текущем году сдали: Софья Акатьева, Евгений Артющенко, Дарио Чиризано, Владислав Дикиджи, Алиса Двоеглазова, София Дзепка, Дмитрий Евгеньев, Василиса Григорьева, Артём Грицаенко, Макар Игнатов, Василиса Кагановская, Егор Карнаухов, Елена Костылева, Елизавета Малеина, Владислав Михайлов, Андрей Мозалёв, Анастасия Мухортова, Максим Некрасов, Елизавета Осокина, Елизавета Пасечник, Артём Петров, Полина Пилипенко, Матвей Самохин, Никита Сарновский, Евгений Семененко, Таисия Щербинина, Полина Шешелева, Наталья Хабибуллина, Илья Княжук, Екатерина Миронова, Дэвид Нарижный, Дарья Садкова, Ксения Синицына, Евгений Устенко и Софья Важнова.

USADA за первые три месяца 2025 года протестировало лишь 12 фигуристов сборной США. Лидером среди наиболее тестируемых фигуристов стала Эмбер Гленн, которая четырежды сдавала допинг-пробы. Эндрю Торгашев, Илья Малинин, Даниил Паркман, Кэти Макбет, Миша Митрофанов, Алиса Ефимова, Энтони Пономаренко, Эван Бейтс, Кристина Каррейра, Мэдисон Чок и Алиса Лью прошли допинг-тестирование в этом году по одному разу.

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