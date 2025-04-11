Медведева — о травме в 2018-м: у меня было три перелома в позвоночнике и остеопороз

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева рассказала о травмах, которые преследовали её в олимпийский 2018 год. По словам спортсменки, у неё были проблемы, которые, как говорили врачи, обычно бывают у бабушек в 85 лет.

«За неделю до Олимпийских игр я завтракала энергетиком, на обед — три жевательные конфеты, на ужин — йогурт с одной клубничкой и чуть-чуть салата. После ОИ я поехала в Германию из-за перелома правой ноги. Прихожу к врачу, он меня на рентген отправил. Оказалось, что у меня три перелома в нижнем отделе позвоночника и серьёзная стадия остеопороза. Остеопороз – это когда ты идёшь, бьёшься об угол и у тебя перелом. Поэтому у меня и рассыпалась кость на ноге.

Меня вылечили от остеопороза серьёзным уколом и конской дозой витамина D. Из-за чего этот остеопороз? Как раз из-за недоедания, сильных нагрузок. Они очень много витаминов и минералов берут из мышц. Если в мышцах их не остаётся, они начинают их брать из костей. То есть мало ела, много работала, плюс стресс. Остеопороз был в серьёзной форме. Мне сказали: «Такие кости у бабушек в 85 лет, мы только бабушкам такое колем, но тебе вколем, потому что дальше жить надо как-то», — сказала Медведева в шоу «Каток».