«Только колбаса, сосиски, пельмени». Медведева — об отсутствии культуры питания в семье

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева заявила, что в её семье отсутствовала культура питания.

«В годах 2016-17-18 я жила с мамой и бабушкой. Бабушка за своим питанием никогда не следила. У нас всегда была колбаса, сосиски, печеньки с сахаром, профитроли с кремом. Я на протяжении многих сезонов так скандалила. Я открывала холодильник и понимаю, что желудок сейчас в кулачок свернётся, мне надо что-то поесть. Салат какой-нибудь или что-то лёгкое, кусок мяса. Я открываю, а там только колбаса, сосиски, в морозилке пельмени. Я кричу: «Бабушка! Сколько можно тебя просить...»

Я пыталась донести, что мы, блин, работаем в команде, вы мои родители. Ну пожалуйста, ну поддержите меня. Если хотите, посидите со мной на диете, я вас умоляю. Нет, всегда была колбаса, всегда я что-то ночью подъедала. Если ребенок несовершеннолетний и живёт с родителями, а в семье нет культуры тела и питания, то это всегда очень тяжело.

Бабушка говорит: «Ты же спортом занимаешься, это же твоё. Мне не есть теперь?» С другой стороны, да, но, блин, пожалуйста, ну помогите мне на протяжении двух сезонов, у меня Олимпиада впереди, я умоляю. Нет, колбаса была всегда», — сказала Медведева в шоу «Каток».