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Жулин: говорил Загорски, что, если она не похудеет на три килограмма, я не буду работать

Жулин: говорил Загорски, что, если она не похудеет на три килограмма, я не буду работать
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Советский и российский фигурист, заслуженный тренер России Александр Жулин вспомнил, как убеждал похудеть бывшую российскую фигуристку Тиффани Загорски, которая выступала в танцах на льду в дуэте с Джонатаном Гурейро.

«У меня был пример с Тиффани Загорски. Я ничего не мог сделать, она набирала и набирала. Гурейро и так мало что мог поднять, а её он вообще не мог приподнять. Я понимаю, что надо ставить программу. Я ей сказал: «Тиффани, если ты не похудеешь хотя бы килограмма на три, я даже не приступлю к работе, потому что на это невозможно смотреть».

В итоге они ушли, и она резко похудела там по какой-то причине. Может быть, я не умею работать с девочками, которым надо объяснять. Потому что я всё-таки мужчина, и мне кажется, что это лежит на поверхности. Если ты человек, который борется за высокие места, как-то подойди к этому вопросу», – сказал Жулин в шоу «Каток».

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