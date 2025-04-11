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Фигуристка Скопцова: шла в церковь и ставила свечку, чтобы похудеть. Потом было стыдно

Фигуристка Скопцова: шла в церковь и ставила свечку, чтобы похудеть. Потом было стыдно
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Бывшая российская фигуристка Анастасия Скопцова, выступающая в танцах на льду, рассказала, как контролировала свой вес во время спортивной карьеры.

«У меня была подтверждённая булимия, я пила под 80 таблеток слабительного за раз. У тебя завтра взвешивание, ты берёшь и пьёшь. Это дешёвые таблетки. Я их брала, потому что они вызывали такой эффект, которого не давали более дорогие препараты. Это настолько плохой препарат, что ты пьёшь две таблетки, в следующий раз две таблетки не работает вообще, тебе надо пить четыре. И поэтому ты доходишь до 80. Я знаю, что девочки доходили… это страшные цифры. На этом я теряла грамм 500.

Это вопрос о том, что тебе уже ничего не помогает и ты настолько не знаешь, что делать… Я скажу странную вещь: я очень верующая. Люди в церковь ходят, просят о чём-то важном, а ты приходишь в церковь и ставишь свечку, чтобы похудеть, а потом тебе стыдно за это», — сказала Скопцова в шоу «Каток».

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