Анна Щербакова показала, как восстанавливает прыжки и каскады для шоу Плющенко

Олимпийская чемпионка, чемпионка мира, Европы и России Анна Щербакова показала, как восстанавливает прыжки и каскады для шоу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, в которых она примет участие. Соответствующие видео фигуристка выложила на личной странице в социальных сетях.

Ранее стало известно, что Щербакова в главной роли примет участие в нескольких шоу Плющенко. До этого примой многих мероприятий Евгения была серебряный призёр Олимпийских игр Александра Трусова. Она вернётся в шоу Плющенко в ноябре текущего года после беременности.

Последним профессиональным турниром для Анны Щербаковой в карьере стала победная Олимпиада 2022 года. В текущем сезоне Анна Щербакова дебютировала в роли комментатора соревнований по фигурному катанию на Первом канале: она работала на этапах Гран-при России, а также на чемпионате России и финале Гран-при России.