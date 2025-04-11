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«Набрала 3 кг, и прыжки стали хуже». Медведева — о неудачном опыте работы с нутрициологом

«Набрала 3 кг, и прыжки стали хуже». Медведева — о неудачном опыте работы с нутрициологом
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Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева вспомнила неудачный опыт работы с нутрициологом во время спортивной карьеры.

«Я могу сказать, почему нет нутрициологов в фигурном катании. Я начинала работать с нутрициологом в 2016-2017 году, когда выигрывала чемпионаты мира. Думаю: «Ну что-то вот меня прёт, а я худею, вот прёт, а я опять себя в форме пытаюсь держать, наверное, надо профессионально к этому подойти». Начала работать с нутрициологом — набрала 3 кг (смеётся). Да-да, я набрала здоровья, прыжки стали хуже. И такая: «Наверное, женское фигурное катание — это не про здоровье» (смеётся)», — сказала Медведева в шоу «Каток».

У 25-летней Медведевой, помимо двух титулов ЧМ и ЧЕ, есть две серебряные медали Олимпийских игр и два титула чемпионки России. Фигуристка не выступала на соревнованиях с декабря 2019 года, а в 2023-м официально объявила о завершении карьеры. Сейчас Евгения активна в медиапространстве — она ведёт личный YouTube-канал, где берёт интервью у звёздных гостей.

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