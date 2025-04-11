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Медведева — о нынешнем весе: говорят, что выгляжу как скелет. Мужчины на кости не бросятся

Медведева — о нынешнем весе: говорят, что выгляжу как скелет. Мужчины на кости не бросятся
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Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева рассказала, что как во время спортивной карьеры, так и сейчас часто сталкивается с неуместными комментариями про её фигуру и вес.

«Это моя отдельная боль. Мы будто бы реагируем больше всего на слово «похудеть». За последние полгода случилось так, что я похудела. Теперь каждый, кому не лень, все подходят и такие: «Жень, тебе надо поесть». Я вам точно могу сказать как человек, к которому подходили и говорили: «Жень, тебе надо похудеть, ты жирная». И точно так же сейчас подходят и говорят: «Жень, тебе надо поправиться, потому что ты выглядишь как скелет, мужчины на кости не бросаются, они любят плавать на волнах». Это одно и то же.

Если тренер, который работает на твой же результат, может тебе такое сказать, потому что, если ты будешь такой тощей, ты не доедешь программу и это навредит нашему же результату. А вот посторонние люди не должны иметь такую наглость. Возможно, в их голове это звучит как комплимент или какая-то забота, но это не так», — сказала Медведева в новом выпуске шоу «Каток».

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