Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Татьяна Тарасова раскритиковала идею о возвращении пива на стадионы в России

Татьяна Тарасова раскритиковала идею о возвращении пива на стадионы в России
Татьяна Тарасова
Аудио-версия:
Комментарии

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова подвергла критике идею возвращения пива на спортивные стадионы в России. Ранее эту инициативу поддержал министр спорта Михаил Дегтярёв.

«Да уж, тема очень «серьёзная», прямо самая важная. Мне даже смешно это как-то обсуждать. Надо поднимать тему постройки новых спортивных объектов, прибавки к зарплатам тренеров, создание учебных заведений для тех, кто хочет стать тренером. Спортивные сооружения существуют не для того, чтобы там выпивать. А чего только пиво, а не водку? Есть другие заведения для этого. Считаю, неприлично агитировать народ, чтобы он смотрел спорт выпивши», — сказала Тарасова в интервью «ВсеПроСпорт.ру».

Напомним, запрет на продажу пива на спортивных аренах в России действует с 2005 года. В качестве исключения продажа напитка на стадионах была разрешена на ЧМ по футболу 2018 года.

Материалы по теме
Министр спорта России Михаил Дегтярёв поддержал возвращение пива на спортивные стадионы
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android