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«Какая-то мразь там меня уничтожает». Жулин — о тех, кто критикует его постановки

«Какая-то мразь там меня уничтожает». Жулин — о тех, кто критикует его постановки
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Советский и российский фигурист, заслуженный тренер России Александр Жулин жёстко высказался о тех, кто критикует его постановки.

«На контрольных прокатах подходят люди и говорят: «Саш, ну ты ужасающее говно поставил, смотреть невозможно». А ты вроде как старался, у тебя неплохие спортсмены типа Татьяны Навки/Романа Костомарова или Виктории Синициной/Никиты Кацалапова. Если бы я их всех слушал, я бы с ума сошёл. Потому что они же очень часто в конце сезона подходят и говорят: «Не зря мы тебя опустили, потому что вот сейчас-то ты чемпион мира».

Очень часто читаю про себя в комментариях для того, чтобы завестись, что обожаю: «Конченый старпёр, поставил какое-то редкостное говно. Вот есть настоящие тренеры, а этот конченый – опять всё одно и то же». Я почитаю и думаю: «Какая сволочь, блин, я тебе завтра докажу». Иду и работаю с ещё большим энтузиазмом, чтобы доказать этому конченому. Я представляю, там в прыщах сидит, строчит. Либо надо это послушать и обратить в свой козырь, либо просто отмести. Какая-то мразь там меня уничтожает», — сказал Жулин в шоу «Каток».

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