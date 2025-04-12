Мостовой — о Загитовой: проблема в том, что она красивая. Я тоже. Люди просто завидуют

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой прокомментировал тот факт, что олимпийская чемпионка 2018 года в фигурном катании Алина Загитова часто подвергается критике.

«Знаю, что Алина Загитова часто сталкивается с негативом. Думаю, вся проблема в том, что она красивая, я тоже красивый, люди просто завидуют», — приводит слова Мостового «РИА Новости Спорт».

Во время профессиональной карьеры футболиста Мостовой выступал за такие команды, как «Красная Пресня», «Спартак», «Бенфика», «Страсбург», «Сельта» и «Алавес».

Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Юн А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании («Большой шлем»).