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Александра Трусова показала видео, как она и её муж Макар Игнатов узнали о беременности

Александра Трусова показала видео, как она и её муж Макар Игнатов узнали о беременности
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Серебряный призёр Олимпиады-2022 российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) показала милый ролик, как она и её муж вице-чемпион России Макар Игнатов узнали о беременности девушки. Соответствующее видео спортсменка выложила на личной странице в социальных сетях.

Напомним, Александра и Макар поженились в августе 2024 года. Слухи о беременности девушки появились в январе текущего года. Игнатовы объявили о радостном событии на турнире по шоу-программам среди фигуристов «Русский вызов» — 2025. В конце выступления под песню «Холодно не будет» Александра расстегнула пиджак, объявив о беременности. На экране также появилось видео УЗИ. Пол будущего ребёнка супруги оставили в тайне.

Впоследствии прошло гендер-пати, на котором будущие родители узнали пол своего ребёнка. Они ждут мальчика.

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