«Работа есть работа». Песков — о том, что не пришёл на шоу Навки в честь её юбилея

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил, почему не пришёл на премьеру шоу своей жены олимпийской чемпионки по фигурному катанию Татьяны Навки. Он отправил аудиооткрытку.

«Дорогая моя и любимая жена, сегодня очень важный, особенный день. Я должен быть здесь, с тобой. Но ты сама знаешь, что работа есть работа. Это вовсе не значит, что я не здесь и не с тобой. Потому что я каждую минуту, каждую секунду, каждое мгновение думаю о тебе, а значит, я рядом с тобой.

Желаю тебе оставаться собой, идти дальше наперекор всему, добиваться каждый раз своего нового Олимпа. Желаю побеждать всех, творить, создавать новое. Наслаждайся своим счастьем, своим талантом и дари его другим. С днём рождения тебя, моя любимая. Я всегда рядом, всегда с тобой», — передаёт слова Пескова корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.