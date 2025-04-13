«Вновь демонстрируешь неутомимость». Авербух поздравил Навку с юбилеем

Чемпион мира и серебряный призёр Олимпиады 2002 года в танцах на льду Илья Авербух поздравил победительницу Игр Татьяну Навку с 50-летним юбилеем.

«Танюша, всей своей жизненной дорогой ты доказываешь, что являешься Личностью с большой буквы! Твоя выдающаяся победа с Ромой на Олимпиаде-2006 стала настоящим достоянием нашей страны и по сей день вдохновляет многих. Счастлив, что на протяжении тринадцати счастливых творческих лет мы шли бок о бок, когда ты была частью моего коллектива и одним из главных солистов!

Сегодня ты вновь демонстрируешь свою неутомимость и стремление к самым высоким достижениям! Желаю тебе абсолютной гармонии с собой, неугасимого желания покорять новые вершины, счастья детям и благополучия семье! К новым победам! Всё только начинается!» — написал Авербух в социальных сетях.