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Софья Муравьёва покинула академию Евгения Плющенко после пяти лет сотрудничества

Софья Муравьёва покинула академию Евгения Плющенко после пяти лет сотрудничества
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Серебряный призёр чемпионата России – 2024 в женском одиночном катании Софья Муравьёва покинула академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко «Ангелы Плющенко», сообщает сама организация. В заявлении отмечается, что Муравьёва больше не представляет данный спортивный клуб с 10 апреля 2025 года.

«Договор с Софьей расторгается до завершения его действия по инициативе главного тренера Евгения Плющенко без каких-либо взысканий со спортсмена в пользу Академии», — отмечается в заявлении организации.

Академия «Ангелы Плющенко» также приложила заявление самой спортсменки с просьбой отчислить её. В нём причиной ухода называется тот факт, что Муравьёва якобы «не должным образом исполняла свои обязанности и не соответствовала требованиям тренерского штаба».

Муравьёва тренировалась в «Ангелах Плющенко» с 2020 по 2025 год. На двух главных стартах сезона-2024/2025 Софья дважды была четвёртой: на чемпионате России и в финале серии Гран-при.

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