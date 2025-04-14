Татьяна Тарасова отреагировала на неожиданный уход Муравьёвой из академии Плющенко

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на новость о расторжении трудового сотрудничества серебряного призёра чемпионата России – 2024 Софьи Муравьёвой и тренерской Академии Евгения Плющенко «Ангелы Плющенко».

«Я знаю Женю Плющенко, и он тренировался у Алексея Николаевича Мишина. У них всегда было написано первое место, а занимал он всегда второе, пока Лёша Ягудин катался. И никаких таких писем он не писал, что он не выполнил обязательства перед тренером. Я хорошо к Соне отношусь. Была на её тренировках, она хорошо тренируется. Её уход из «Ангелов Плющенко» стал для меня удивлением, потому что каталась она хорошо, и работал с ней Женя Плющенко тоже хорошо, его труд был виден. Я бы хотела поговорить с Соней, дала бы ей совет. У Муравьёвой всё получалось. Она уже выросла, оформилась и не потеряла ни одного элемента, которые делала в детстве, что уже говорит о многом», — приводит слова Тарасовой «Советский спорт».