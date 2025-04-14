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Плющенко отчислил Муравьёву за срывы тренировок и хамство в адрес тренеров — источник

Плющенко отчислил Муравьёву за срывы тренировок и хамство в адрес тренеров — источник
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Серебряный призёр чемпионата России – 2024 в женском одиночном катании Софья Муравьёва покинула академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко «Ангелы Плющенко» за систематические нарушения тренировочного процесса, сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на несколько не связанных друг с другом источников.

По информации СМИ, последний тренировочный день Муравьёвой в «Ангелах Плющенко» прошёл 10 апреля. В этот день Софью якобы выгнали с ледовой тренировки за систематические нарушения тренировочного процесса, срывы тренировок, хамство в адрес тренеров и битьё льда.

«Тренерский штаб Академии пытался урегулировать вопрос до конца, но Евгений Викторович был настолько зол, что процесс переговоров был сорван», — заявил один из источников издания.

Муравьёва тренировалась в «Ангелах Плющенко» с 2020 по 2025 год. На двух главных стартах сезона-2024/2025 Софья дважды была четвёртой: на чемпионате России и в финале серии Гран-при.

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