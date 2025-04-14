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Софья Муравьёва может начать сотрудничество с Этери Тутберидзе — источник

Софья Муравьёва может начать сотрудничество с Этери Тутберидзе — источник
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Серебряный призёр чемпионата России – 2024 в женском одиночном катании Софья Муравьёва может пополнить группы заслуженных тренеров России Этери Тутберидзе или Алексея Мишина после неожиданного ухода от Евгения Плющенко, сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

По информации издания, именно школы Тутберидзе и Мишина – наиболее вероятные варианты, которые рассматривает 18-летняя Муравьёва.

Отметим, что Мишин – многолетний тренер Евгения Плющенко.

Муравьёва тренировалась в «Ангелах Плющенко» с 2020 по 2025 год. На двух главных стартах сезона-2024/2025 Софья дважды была четвёртой: на чемпионате России и в финале серии Гран-при.

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