Софья Муравьёва впервые прокомментировала уход из Академии Евгения Плющенко

Серебряный призёр чемпионата России – 2024 в женском одиночном катании Софья Муравьёва впервые прокомментировала неожиданное завершение сотрудничества с двукратным олимпийским чемпионом, а ныне тренером Евгением Плющенко. Они работали с 2020 года.

«Дорогие мои любимые болельщики. Да, я подтверждаю, что ушла из Академии, и да, я написала заявление об отчислении. Всё, что не происходит, всё к лучшему. Я никогда никому не делала ничего плохого, всем желаю только добра и счастья! Все мы под богом ходим… Я двигаюсь только вперёд к своим мечтам и для этого работаю, независимо от сложившихся обстоятельств.

Я благодарна всем, кто вкладывал в меня свою душу, силы и время», — написала Муравьёва в своём телеграм-канале.