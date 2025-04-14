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Софья Муравьёва впервые прокомментировала уход из Академии Евгения Плющенко

Софья Муравьёва впервые прокомментировала уход из Академии Евгения Плющенко
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Серебряный призёр чемпионата России – 2024 в женском одиночном катании Софья Муравьёва впервые прокомментировала неожиданное завершение сотрудничества с двукратным олимпийским чемпионом, а ныне тренером Евгением Плющенко. Они работали с 2020 года.

«Дорогие мои любимые болельщики. Да, я подтверждаю, что ушла из Академии, и да, я написала заявление об отчислении. Всё, что не происходит, всё к лучшему. Я никогда никому не делала ничего плохого, всем желаю только добра и счастья! Все мы под богом ходим… Я двигаюсь только вперёд к своим мечтам и для этого работаю, независимо от сложившихся обстоятельств.

Я благодарна всем, кто вкладывал в меня свою душу, силы и время», — написала Муравьёва в своём телеграм-канале.

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