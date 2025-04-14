Вайцеховская назвала варианты идеальных наставников для Муравьёвой после ухода от Плющенко

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду, а ныне спортивный журналист Елена Вайцеховская поделилась мыслями касательно ухода серебряного призёра чемпионата России – 2024 Софьи Муравьёвой из Академии «Ангелы Плющенко».

«Самое бессмысленное, как мне кажется, обсуждать причины этого поступка. По ходу сезона было вполне очевидно, что у Сони не ладится, что она сама себя загоняет по этому поводу, а избыточный стресс никогда ещё никому не шёл на пользу.

Более интересно порассуждать о том, чего Муравьёва хочет. Если эксклюзивного к себе отношения, ей сразу можно ставить статусом в соцсетях фразу «всё сложно». Потому что реально сложно себе представить, какому тренера Муравьёва может прийтись ко двору.

Вариант с Этери Тутберидзе представляется мне не слишком реальным просто в силу того, что на потоке такая фигуристка, как Муравьёва, вряд ли сможет прогрессировать. Жёсткие рамки вполне способны дать кратковременный эффект, но потом наверняка пойдут травмы. Этот сценарий повторялся уже столько раз, что вряд ли он минует ещё одну взрослую и проблемную в работе (из-за длинных рук-ног) спортсменку.

Алексей Мишин, чьё имя тоже мелькает в возможных прогнозах, скорее всего, откажет. Прецедент был не так давно (тоже взрослая спортсменка просилась с неплохим набором прыжков), но наставник дал понять в интервью, что вынужден сейчас много от чего отказываться, чтобы энергии хватало на тех спортсменов, которые давно катаются в группе. Иначе говоря, в приоритете там Женя Семененко с Глебом Лутфуллиным, но никак не девочка со стороны, с которой надо много чего начинать заново.

Идеальным наставником для Муравьёвой в сложившейся ситуации мне в большей степени представляется человек типа Олега Татаурова или Кирилла Давыденко. Но, опять же, переезд, чужой город, куча бытовых забот…

Резюмируя сказанное — сильно удивлюсь, если Соня сумеет реализовать вариант успешного продолжения карьеры. Хотя очень ей этого желаю», — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.