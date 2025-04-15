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Мама Софьи Муравьёвой: настал момент, когда можно говорить правду и только правду!

Мама Софьи Муравьёвой: настал момент, когда можно говорить правду и только правду!
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Ольга Муравьёва, мама серебряного призёра чемпионата России – 2024 в женском одиночном катании Софьи Муравьёвой, опубликовала пост касательно ухода её дочери из Академии «Ангелы Плющенко».

«Настал момент, когда можно говорить правду и только правду!

Я от всего сердца и с благодарностью принимаю всё то, что происходит сейчас. Благодарна всем тренерам за то хорошее, что они вложили в мою дочь! Были рядом. Вероятно, Соне нужно время, чтобы перешагнуть и идти дальше!

Оправдываться не будем. Мы всех вас любим. Верьте своему сердцу!» — написала Ольга в своём телеграм-канале.

Муравьёва тренировалась в «Ангелах Плющенко» с 2020 по 2025 год. На двух главных стартах сезона-2024/2025 Софья дважды была четвёртой: на чемпионате России и в финале серии Гран-при.

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