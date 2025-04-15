Муравьёва опубликовала картинку «Злодействую помаленьку» после ухода от Плющенко

Серебряный призёр чемпионата России – 2024 в женском одиночном катании Софья Муравьёва сделала неоднозначный пост в день после новости, что она покинула Академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко «Ангелы Плющенко».
Муравьёва в своём телеграм-канале опубликовала изображение, на котором написано:
«— Как жизнь?
— Злодействую помаленьку».
К картинке Муравьёва добавила эмодзи «улыбка».
Фото: скриншот из телеграм-канала Софьи Муравьёвой
По информации некоторых СМИ, Муравьёву отчислили из «Ангелов Плющенко» за систематические нарушения тренировочного процесса, срывы тренировок, хамство в адрес тренеров и битьё льда.
Муравьёва тренировалась в «Ангелах Плющенко» с 2020 по 2025 год. На двух главных стартах сезона-2024/2025 Софья дважды была четвёртой: на чемпионате России и в финале серии Гран-при.