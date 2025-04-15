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Муравьёва опубликовала картинку «Злодействую помаленьку» после ухода от Плющенко

Муравьёва опубликовала картинку «Злодействую помаленьку» после ухода от Плющенко
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Серебряный призёр чемпионата России – 2024 в женском одиночном катании Софья Муравьёва сделала неоднозначный пост в день после новости, что она покинула Академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко «Ангелы Плющенко».

Муравьёва в своём телеграм-канале опубликовала изображение, на котором написано:

«— Как жизнь?
— Злодействую помаленьку».

К картинке Муравьёва добавила эмодзи «улыбка».

Фото: скриншот из телеграм-канала Софьи Муравьёвой

По информации некоторых СМИ, Муравьёву отчислили из «Ангелов Плющенко» за систематические нарушения тренировочного процесса, срывы тренировок, хамство в адрес тренеров и битьё льда.

Муравьёва тренировалась в «Ангелах Плющенко» с 2020 по 2025 год. На двух главных стартах сезона-2024/2025 Софья дважды была четвёртой: на чемпионате России и в финале серии Гран-при.

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