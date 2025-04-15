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Елена Радионова назвала ожидаемым уход Муравьёвой из академии Плющенко

Елена Радионова назвала ожидаемым уход Муравьёвой из академии Плющенко
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Бывшая российская фигуристка вице-чемпионка мира Елена Радионова высказалась об уходе серебряного призёра чемпионата России – 2024 Софьи Муравьёвой из тренерской академии Евгения Плющенко «Ангелы Плющенко».

«Я не знаю, что происходило между Соней Муравьёвой и Евгением Викторовичем Плющенко. Если смотреть на сезон, это не тот результат, на который они вдвоём рассчитывали. После чемпионата России у меня промелькнула мысль, что Соня покинет этот штаб, потому что в этом году работа не шла. Когда идёт спад и регресс, нужно что-то менять, нужен новый виток воздуха.

У них были прекрасные сезоны, где Соня хорошо выступала. Всегда были красивые и чувственные программы, она очень женственно катается. Но сезон у спортсмена может быть разным, тяжело держаться на одном уровне — каждый раз нужно доказывать и переступать через себя. Уход Муравьёвой в какой-то степени был ожидаем. Пожелаем удачи с новым наставником», — сказала Радионова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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