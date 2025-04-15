Вероника Яметова переехала в Москву и перешла в ЦСКА к тренеру Сергею Давыдову

Российская фигуристка Вероника Яметова переехала в Москву и перешла в ЦСКА к тренеру Сергею Давыдову. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на источник.

Ранее Яметова тренировалась в родном городе Екатеринбурге в группе Владимира Гнилозубова и Елены Левковец.

Яметова дважды становилась победителем этапов Гран-при России. Спортсменке в это межсезонье исполнится 18 лет.

Отметим, что в предолимпийский сезон 2021 Яметова пробовала перейти в другую группу — к заслуженному тренеру России Этери Тутберидзе. Однако тогда переход не состоялся, в том числе из-за занятости специалиста с девочками, которые впоследствии представляли сборную России на Олимпийских играх в Пекине.