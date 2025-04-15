Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Вероника Яметова переехала в Москву и перешла в ЦСКА к тренеру Сергею Давыдову

Вероника Яметова переехала в Москву и перешла в ЦСКА к тренеру Сергею Давыдову
Комментарии

Российская фигуристка Вероника Яметова переехала в Москву и перешла в ЦСКА к тренеру Сергею Давыдову. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на источник.

Ранее Яметова тренировалась в родном городе Екатеринбурге в группе Владимира Гнилозубова и Елены Левковец.

Яметова дважды становилась победителем этапов Гран-при России. Спортсменке в это межсезонье исполнится 18 лет.

Отметим, что в предолимпийский сезон 2021 Яметова пробовала перейти в другую группу — к заслуженному тренеру России Этери Тутберидзе. Однако тогда переход не состоялся, в том числе из-за занятости специалиста с девочками, которые впоследствии представляли сборную России на Олимпийских играх в Пекине.

Материалы по теме
«У нас нет адских тренировок, чтобы прыгать четверные». Яркий Сергей Давыдов
Эксклюзив
«У нас нет адских тренировок, чтобы прыгать четверные». Яркий Сергей Давыдов
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android