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Сергей Давыдов подтвердил переход Вероники Яметовой в его группу

Сергей Давыдов подтвердил переход Вероники Яметовой в его группу
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Российский тренер Сергей Давыдов подтвердил переход 17-летней фигуристки Вероники Яметовой в его группу в ЦСКА.

«Вероника Яметова перешла в мою группу», — приводит слова Давыдова ТАСС.

Ранее Яметова тренировалась в родном городе Екатеринбурге в группе Владимира Гнилозубова и Елены Левковец.

Отметим, что в предолимпийский сезон 2021 Яметова пробовала перейти в другую группу — к заслуженному тренеру России Этери Тутберидзе. Однако тогда переход не состоялся, в том числе из-за занятости специалиста с девочками, которые впоследствии представляли сборную России на Олимпийских играх в Пекине.

Яметова дважды становилась победителем этапов Гран-при России. Спортсменке в это межсезонье исполнится 18 лет.

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