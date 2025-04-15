«Мы делали, что могли». Бывшие тренеры Яметовой — о её переходе в группу Давыдова в Москве

Бывшие тренеры 17-летней российской фигуристки Вероники Яметовой, Елена Левковец и Владимир Гнилозубов, высказались о её переходе в группу Сергея Давыдова в Москве.

«Мы сделали, что могли. Ребёнку надо двигаться дальше, и мы относимся к этому с пониманием. Мы обсудили ситуацию с Давыдовым. Желаю Веронике удачи, желаю ей работать дальше и добиваться результатов, развивая всё то, чему мы её научили. Она нам стала как родная, у нас были очень хорошие отношения. Слава богу, у нас ещё немало учеников, прорвёмся», — приводит слова бывших тренеров Яметовой ТАСС.

Яметова дважды становилась победителем этапов Гран-при России. Спортсменке в это межсезонье исполнится 18 лет.