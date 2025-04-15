Софья Муравьёва будет тренироваться у Алексея Мишина и переедет в Санкт-Петербург

Серебряный призёр чемпионата России — 2024 в женском одиночном катании Софья Муравьёва может пополнить группу заслуженного тренера России Алексея Мишина после неожиданного ухода от Евгения Плющенко, сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

По информации издания, 18-летняя Муравьёва переезжает в Санкт-Петербург. Отметим, что Мишин — многолетний тренер Евгения Плющенко.

Напомним, Муравьёва тренировалась в «Ангелах Плющенко» с 2020 по 2025 год. В понедельник, 14 апреля, стало известно, что из группы её отчислил сам Плющенко. На двух главных стартах сезона-2024/2025 Софья дважды была четвёртой: на чемпионате России и в финале серии Гран-при.