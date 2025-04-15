Алина Загитова сообщила, что Алексей Ягудин примет участие в её рок-мюзикле «Ассоль»

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, чемпионка мира 22-летняя российская фигуристка Алина Загитова сообщила, что олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин примет участие в её рок-мюзикле на льду «Ассоль», премьера которого пройдёт в Санкт-Петербурге в июне. Об этом она сообщила в своём телеграм-канале.

«Наша команда фигуристов рок-мюзикла «Ассоль» обрастает звёздами. К нам присоединился ещё один олимпийский чемпион — Алексей Ягудин. Алексей Константинович исполнит роль путешественника Эгля, который предсказал маленькой Ассоль появление принца на корабле под алыми парусами!!!» — написала Загитова.