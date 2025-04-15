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Группа Светланы Соколовской перейдёт из ЦСКА в школу Татьяны Навки

Группа Светланы Соколовской перейдёт из ЦСКА в школу Татьяны Навки
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Группа заслуженного тренера России Светланы Соколовской перейдёт из ЦСКА в школу олимпийской чемпионки Татьяны Навки. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Отмечается, что специалист заберёт с собой всю свою группу. Официально о переезде может быть объявлено в конце текущей недели.

Напомним, Светлана Соколовская является одним из самых успешных современных российских тренеров. В своё время она тренировала серебряного призёра Олимпийских игр Александру Трусову и вице-чемпиона Европы Александра Самарина. Сейчас в группе Соколовской занимаются бронзовый призёр Олимпийских игр в командных соревнованиях, чемпион Европы Марк Кондратюк, призёры этапов Гран-при России Георгий Федотов и Софья Важнова.

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