Мама Костылевой — об уходе Муравьёвой: Соня хотела роль Золушки в шоу, но её отдали Лене

Ирина Костылева, мама 13-летней фигуристки Елены Костылевой, высказалась об уходе серебряного призёра чемпионата России — 2024 Софьи Муравьёвой из тренерской академии Евгения Плющенко «Ангелы Плющенко». Отметим, что там же тренируется её дочь.

«О том, что Соня Муравьева ушла, я знала ещё в четверг. Как долго хранится «новость» в фигурном катании? Сегодня понедельник. Четыре дня — никто не слил… Очень интересный факт. Обычно утром уже знают все. Может, давалось время на применение сторон?

Я видела, что Соня не работала на результат на тренировках после финала Гран-при. Может, потеряла мотивацию, может, смысла в том, чтобы рвать жилы, не видела. Хотя при взгляде на неё мне не показалось, что она хочет закончить. Классное музыкальное сопровождение выбрали ей на новую программу, начали ставить. Я сказала Соне, что ей очень идёт эта музыка, и она классно передаст образ, необычный для неё.

И вот тут как гром среди ясного неба. Упражнения, которые дал Евгений Викторович [Плющенко] на тренировке, были неудобными. Лена [Костылева] тоже не в восторге от них. Тоже нервничала, но лёд коньком при Евгении Викторовиче не позволяет себе бить. Я видела, как Соня ушла с тренировки. У Лены спросила: «Почему Муравьёва ушла?» Лена рассказала, что у Сони не получилось упражнение, она долбанула коньком об лёд. Евгений Викторович её выгнал за это со льда. Обычная ситуация, идёт тренировочный процесс. Наверное, стоило сделать паузу, остыть.

Лично я в январе на «ВТБ Арене», сидя в пяти метрах, слышала разговор между Соней и Яной Александровной [Рудковской]. В этот день Яна сняла тизер к новой «Золушке», где Лене дали главную роль. Соня просила у Рудковской роль Золушки. Рудковская ответила Соне, что как мать должна продвигать своего сына, Сашу, который находится в другой возрастной группе, поэтому роль отдаёт Лене. А Соне тоже дадут одну из главных ролей. На это Соня сказала, что не будет участвовать в Золушке вместе с Костылевой. Она хотела в ультимативной форме добиться своего, а осталась без ролей. Олимпийской чемпионке, Анне Щербаковой, не претит делить главные роли с «ноунейм» Костылевой, между прочим. Я понимаю Соню. Сначала роли отдали [Александре] Трусовой, потом Костылевой. Но никто не виноват, что Саня Плющенко слишком юн для Сони.

До нашего прихода у них были разногласия по поводу гонорара за шоу. Каждый человек вправе оценить свой труд. Соня посчитала, что она должна получать, как чемпионка Европы, Алёна Косторная, в чём Яна Александровна посчитала нужным ей отказать. Муравьёвы отказались от шоу. Правильно решив, Соня сделала упор на спорт, восстановила триксель. Но и тут Евгений Викторович не обидел Соню, он придумал ей главную роль в «Спящей красавице».

Не надо говорить, что я отстирываю пальто ЕВ. Именно он уговорил Соню на эту роль. Я своими глазами видела, как они на пару тренировали номер Короля и Королевы. Контакт у них был даже не как у тренера с ученицей, а партнёрский. Номера в «Спящей Красавице» у Сони получились великолепные.

Мне кажется, кто-то сеял зерно раздора, сочиняя статейки в «Бархатном коньке», где конкретно выражалась обида за Муравьеву. Что с ней нет Плющенко на соревнованиях, а вот с Костылевой он каждый старт. Ну, наверное, Плющенко виднее, с кем и куда поехать. Там и Люда Сарновская возмущалась, что Евгений Викторович не видел первый приземлённый Софой [Сарновской] триксель на говностарте в Кукуево с 10-й попытки. Недовольных много.

Наверное, надо понимать, что победа Лены на первенстве России — это стратегический шаг для школы «Ангелы Плющенко». И Евгений Викторович осознавал, что его присутствие с Леной на первенстве страны по юниорам очень важно не только для Лены, но и для его детища — «Ангелов Плющенко» и Плющенко как тренера. Какой же тренер не хочет побед.

Наверное, к этому шло. Наверное, что-то надо было поменять Соне, чтобы начался новый виток в её карьере. Не надо никого обвинять в случившемся. Соня — очень хорошая спортсменка, добрая и порядочная девушка. Если что-то не идёт, а сезон это показал, что не задалось: что-то не так было со сменами групп, уходом от [Дмитрия] Михайлова. Соня имеет право на новый виток в карьере, на перемены, чего я ей искренне желаю. Главное — не ошибиться с выбором», — написала Ирина Костылева в чате телеграм-канала Figurexing.