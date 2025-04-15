«Корона гигантская». Администратор «Ангелов Плющенко» — об уходе Софьи Муравьёвой

Администратор соцсетей академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко «Ангелы Плющенко» резко высказалась об уходе из группы серебряного призёра чемпионата России – 2024 Софьи Муравьёвой. Фигуристка тренировалась там с 2020 года. Под руководством Плющенко она выиграла серебро чемпионата России и чемпионата России по прыжкам.

«Удивительное не сегодня случилось, а продолжается уже как два сезона. Что Софья Муравьева, что ее мама вели и ведут себя, как будто они стали по меньшей мере двукратными олимпийскими чемпионками и одновременно звездами балета Большого театра.

Я веду официальные соцсети «Ангелов Плющенко» уже 8 лет. И ни один родитель мне не запрещал выставлять своих детей, только у них всегда были претензии. Потом и вовсе запретили. Хотя кроме поддержки в адрес Сони и восторгов никогда ничего не писала. Но я реально обожала ее катание. Восхищалась. И не раз это отмечала. И ей лично говорила. И окружающим.

После главных партий в шоу с Великим Евгением Плющенко пару лет назад, звездной болезнью заболели и мама и дочь… Сколько с ней Плющенко работал, Артем Значков спину сорвал – таскал ее на удочке. Дмитрий Михайлов: лед заливали – а он все выкатывал, пока не стал плохим для нее. С Сергеем Алексеевым перестала даже здороваться. Про себя вообще молчу. Ни Соня, ни мама уже два года не здороваются. Все ей не так, носились всем штабом с ней. Лучшие апартаменты, лучшие костюмы для шоу! Отдельная раздевалка на шоу. Она еще условия им по шоу ставила и истерики закатывала. А когда мешать уже ей стала Трусова, и эти бесконечные истерики продолжились на льду, когда Саша на льду готовилась к контрольным прокатам, она перешла в другую группу к Евгению. Все-таки адское терпение у Евгения Плющенко и его команды.

Я была 10 апреля на тренировке, когда Евгений ее в очередной раз выгнал – тот случай, что уже даже у него лопнуло терпение. Удивительно неблагодарные люди, 5 лет все блага имели и даже тренеров не поблагодарили. Звездная болезнь, корона гигантская на голове. И я это ответственно заявляю. Яна Рудковская все углы сглаживала, тоже, конечно, человек с адским терпением. Соня позволяла себе хамить тренерам, систематически опаздывала на тренировки, живя в 30 метрах от академии, бить лед с истериками. У нее полностью отсутствует уважение к старшим, к тренерам. И еще. У нее не было друзей в академии Плющенко.

Очень надеюсь, что новая школа вернет Софью в то время, когда мы ее знали совсем другой. Она реально была другой...» – написала Ирина, администратор соцсетей академии Плющенко, на личной странице в социальных сетях.