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Дочь Александра Энберта отпраздновала свой день рождения в «Союзмультфильме» на ВДНХ

Дочь Александра Энберта отпраздновала свой день рождения в «Союзмультфильме» на ВДНХ
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12 апреля дочери Александра Энберта Кристабель исполнилось три года, в честь этого состоялся незабываемый праздник, наполненный радостью, весельем и, конечно, волшебством.

День рождения решили организовать в уникальном месте — Мультимедийном развлекательно-развивающем центре «Союзмультпарк» на ВДНХ. Это первая в России площадка, которая позволяет детям и взрослым по-новому взглянуть на любимые мультфильмы и погрузиться в захватывающий мир анимации и современных технологий.

Современные технологии создали уникальную атмосферу, которая сломала «четвертую стену» и подарила имениннице заветную мечту — встречу с любимыми персонажами. Мультфильмы ожили, и Кристабель смогла пообщаться с Винни Пухом, Карлсоном, а также с чудесными жителями деревни Простоквашино и неутомимой Шапокляк.

После увлекательной программы Александр вместе с дочерью и женой Алесей задули свечи на прекрасном двухъярусном торте, украшенном фигуркой Чебурашки, которого так любит Кристабель.

А завершился праздник неоновой дискотекой, которую провели Шарик и кот Матроскин. День рождения Кристабель стал не просто праздником, а настоящим семейным событием, такие моменты останутся в памяти всех присутствующих надолго, а Кристабель будет с любовью вспоминать свой третий день рождения, проведённый в компании любимых персонажей, родителей и друзей.

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