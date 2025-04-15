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«Будем воспитывать новых чемпионов». Навка подтвердила переход Соколовской к ней на арену

«Будем воспитывать новых чемпионов». Навка подтвердила переход Соколовской к ней на арену
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Олимпийская чемпионка Татьяна Навка подтвердила, что группа заслуженного тренера России Светланы Соколовской перейдёт из ЦСКА в её школу.

«Действительно, к нам на «Навка-Арену» выходит тренироваться Светлана Соколовская со всей своей командой. Светлана — невероятно опытный, талантливый тренер, уже вырастивший многих прекрасных фигуристов. Будем вместе воспитывать новых чемпионов. Я рада, что к нам на «Навка-Арену» приходят звёзды фигурного катания», — приводит слова Навки ТАСС.

Сейчас в группе Соколовской занимаются бронзовый призёр Олимпийских игр в командных соревнованиях, чемпион Европы Марк Кондратюк, призёры этапов Гран-при России Георгий Федотов и Софья Важнова.

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